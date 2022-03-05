Tavizsiz çizgimiz

Gazetemizin 53. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutladık. Dağıtılan gazeteler ve verilen tebrik ilânları ile gördük ki cemaatimiz yayılarımıza özellikle de gazetemize sahip çıkıyor.

Yine gördük ki siyasetçilere ve STK’lara gazetemiz nokta-i istinat oluyor. Bu husus şahs-ı manevimiz adına iftihar edilecek bir durum. Şükrettik, iftihar ettik. Şunu da gördük ki bizi biz yapan özelliğimiz çizgimiz.

Bu çizgimizi devam ettirmek en önemli görevlerimizin başında geliyor. Yayıncılık faaliyetlerimizin ana hedeflerinden birisi bu çizgimizi korumak olmalı. Çizgimizin korunmasında yazı işlerinin çok büyük önemi var. Kendilerini tebrik ediyoruz. Allah yardımcıları olsun.

Yeni Asya’nın yayın çizgisinin korunmasında okuyucularına da önemli görevler düşüyor. Hem gazeteye sahip çıkmak, hem eksik olan kısımları ikazları ile tamamlamak. Çizgimizin korunmasının önemini 53. kuruluş yıl dönümünde gördük. Allah bizi bu sıkıntılardan korusun.

53. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan yayınlar vesilesiyle gördük ki bir kısım mihraklar bizi çizgimizden uzaklaştırmak için çalışıyorlar. Bu tür oyunlara karşı dikkatli olmamalıyız.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Allah’ın selâmı rahmeti ve bereketi Efendimiz Muhammed Mustafa (asm) şefaatleri, başta sahabesi ve bütün mübarek zevatın himmeti duâsı üzerinize olsun.

Çok geç yazılmış bir teşekkür mektubudur bu. 2,5 yıl Silivri Cezaevi’nden sonra naklen buraya geldim. Burada Risale-i Nurlar’a çok ihtiyaç var. Sizi duydum, ben de yazayım gönderirler belki dedim.

Rabbim razı olsun cevapsız bırakmadınız.

Nasıl mutlu oldum bilemezsiniz, nasıl duâları aldınız. Kitaplar biraz inceleme biraz alım problemleri derken bir müddet geçte olsa elimize geçti. Yine de buna şükür. Risale-i Nur yaralara derman, ruha ferahlık, gözlere fer oldu. Bunun ancak burda daha çok farkına varıyor insan. Allah hepinizden ve vesile olanlardan onlardan razı olsun, selâmlar...

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