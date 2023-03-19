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19 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

İHL’lerin vizyonu

Halil ELİTOK
19 Mart 2023, Pazar
6 Mart 1951 imam hatip okullarının bugünkü adıyla liselerinin açılışı münasebetiyle bu okulların-liselerin misyon ve vizyonundan bahsetmek istiyorum.

Önce konuya bir anektodla girmek faydalı olur zannediyorum. Merhum Muhammed Hamidullah, zaman Türkiye’ye geldiğinde yapmış olduğu ziyaretlerinde iki kuruma öncelik tanır ve bu iki kuruma ayrı bir değer verirdi.

Bunlardan birisi; İmam hatip okulları, ikincisi ise; müftülüklerdir. Merhum Muhammed Hamidullah, Erzurum İmam Hatip Okulunu ziyaretinde bu okullar için, “Bunlar; Allah’ın dostlarının, dostlarıdır” demiş.

Acaba bugün hangi konumdayız diye dün ile bugünü mukayese edersek arada büyük farklılıklar olduğunu görürüz. Dün, İmam Hatip Okulları fiziki bakımdan pek mükemmel olmayan okullardi. Ama, kalite bakımdan bugünkünden daha mükemmel olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugünkü liselerimiz fizik şartlar bakımından dün ile mukayese edilemeyecek kadar farklı. Bu fiziki şartlara rağmen elde edilen sonuçlar oldukça farklıdır. Yani ‘eğitimde sayı mı, kalite mi?’ arasında bir tercih durumuna geldik.

Türkiye’de toplumun dine ve dini değerlere bakışı araştırmasında MAK 2017 yılında yayınladığı araştırma gerçekten içler acısı olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan araştırma şöyledir:

Toplumun; %14’ü Allah’a inanmıyor, %25’i Meleklere inanmıyor, %24’ü Kur’an-ı Kerim’in vahiyle geldiğine inanmıyor.

%74’ü evindeki Kur’an’ı Kerim’i okumuyor, %37’si Peygamber’e Hz. Muhammed’e (a.s.) inanmıyor, %45’i Kadere (Hayır ve Şerrin Allah’tan geldiğine) inanmıyor,

%27’si Öldükten sonra dirileceğine ve hesaba çeileceğiğne inanmıyor, %68’i Kur’an-ı Kerim’i Arapça hattından okuyamıyor, %75’i Hiç Kur’an Kursuna gitmemiş, %83’ü Kur’an-ı Kerim’in mealini okumamış, %77’si Hz. Peygamber (a.s.)’in hayatını okumamış, %70’i İslâm Dini ile ilgili bilgileri öğrenmek için kitap okumamış, %78’i Namaz kılmıyor, %20’si Dua etmiyor, %9’u Selamlaşırken “selamün aleyküm” demiyor, %10’u günah işledinden pişman olmuyor.

İmam Hatip Liselerinde namaz kılan öğrencilerin sayısı %25, İlahiyat Fakültelerinde ise; %50’dir.

İmam Hatip Liselerinde kalitenin düşmesinin en önemli sebeplerinden birisi de; isteksiz öğrenci alımları olduğu tespit edilmiştir. Bir başka faktör ise; rol model olabilecek öğretmene ihtiyaç olduğudur.

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