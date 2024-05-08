Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizi tek bir insandan yaratan, o insandan da, ülfet edeceği eşini yaratan Odur. A’raf Suresi: 189 HADİS: Ne kötü kuldur o kul ki sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Allah’ı unutur da kendinde bir şeref var sanıp kibirlenir. Camiü’s-Sağir, No: 1725

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