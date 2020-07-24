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27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Zilhicce Ayı’nın fazileti

Halil ELİTOK
24 Temmuz 2020, Cuma 00:13
22 Temmuz 2020, Kameri aylardan Zilhicce ayının birinci günüydü.

Zılhicce, Kurban Bayramı’nın içerisinde olduğu aydır ve bayram onuncu günüdür. Bu ayın ilk on günü hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de Fecr Sûresin’de “Ve on geceye yemin olsun.” ifadesinde kastedilen on gece bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem’in ilk on günü olarak belirtilse de genel görüş, bu mübarek on günün Zilhicce Ayı’nın ilk on günü olduğudur.

Kamerî ayların onikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın 1’inden 10’una kadar olan zaman dilimi “leyale-i aşere”, yani on mübarek gecedir. 10’uncu gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür. 

Peygamber Efendimiz (asm) bugünlerin önemini şöyle ifade ediyor:

“Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür. Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir Gecesi’nin kıyamına (ihyasına) eşittir.”

Peygamberimiz (asm), Zilhicce ayının ilk on gününde meydana gelen olay ve hadiseleri şöyle açıklamıştır: 

“Allah (cc) Âdem Peygamberi (as) Zilhicce Ayı’nın ilk 10 gününün birinci günü affetmiştir. İşte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (cc) ufak-tefek günahlarını affeder.

Zilhicce ayının ilk onunun ikinci gününde, Yunus Peygamberin duâsını kabul ederek kendisini balığın karnından çıkarmıştır. 

Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin, bir yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanır.

Zilhicce’nin üçüncü günü Allah (cc) Zekeriya Peygamberin duâsını kabul etti. Bugünde bir dilekte bulunanların dileğini Allah (cc) muhakkak yerine getirir.

Zilhicce’nin dördüncü günü İsa Peygamberin doğduğu gündür. Bu günde oruç tutanlardan Allah (cc) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları kaldırır. O kimseler aynı zamanda kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır.

Beşinci günü Musa Peygamberin doğum günüdür. Bu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur.

Altıncı günü Allah (cc), Sevgili Peygamberi Hz. Muhammed’e (asm) hayır kapılarını açar. Bu günde oruç tutanlara Allah (cc) rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyyen azaba uğratmaz.

Yedinci günü Cehennem kapıları kapanır. Zilhiccenin ilk 10 günü geçene kadar asla açılmaz. Bu günde oruç tutan kimseye Allah (cc) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafâtlar verir.

Sekizinci günü İbrahim Peygamber (as) kurban kesme hususundaki rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyduğu gündür. Bu günde oruç tutan kimseye Allah (cc) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükâfâtlar verir.     
Dokuzuncu günü Arefe (İbrahim Peygamber’in (as) oğlu İsmail’i kurban kesmesi gerektiğini anladığı) günüdür. Bu günde oruç tutan kimsenin Allah (cc) geçmiş ve gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder. (Bu gün dininizi (İslâmiyeti) son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım) diyen Allah kelâmı bugün inmiştir.”

“Nihayet Zilhicce ayının ilk onunun sonuncu günü (onuncu günü) de KURBAN BAYRAMI günüdür. Bu günde kurban kesen kimsenin Allah (cc) kurbanın daha ilk kan damlası yere düşer düşmez, hem kendinin hem de çoluk çocuğun ufak-tefek bütün günahlarını affeder. 

Bediüzzaman da gerek Kastamonu ve gerekse Emirdağ Lâhikası’nda Zilhicce’nin ilk on günü olan leyle-i aşere mübarekiyetine dikkatimizi çekerek “Sizin leyali-i aşere olan mübarek o geçmiş gecelerinizi ve kudsi bayramınızı ruh’u canımızla tebrik ediyoruz. 

Cenab-ı Hak, rahmet ve keremiyle ve hıfz ve himayetiyle ve tevfik ve hidayetiyle” diye duâ etmesi bizimde bu günleri uyanık geçirmemiz için bir talimattır.

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  • Abdullah

    24.7.2020 19:39:36

    Çok güzel ümitler dolu bir yazi olmuş Allah sizden razı olsun. Hakeza Ayasofya da bugün ibadete açılmış oldu.

Risale-i Nur Külliyatı

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