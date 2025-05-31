"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Kördüğüm gibi

Halil ELİTOK
31 Mayıs 2025, Cumartesi
İslâm dininde aile binası üç ana unsur üzerine kurulmuştur.

Bu ana esaslar, aileye huzur, güven ve saadet temin eden manevî temel unsurlardır. Bunlar, Cenab-ı Hakk’ın insanlara bahşettiği sonsuz rahmet ve nimetlerin neticelerindendir.

Bu üç ana unsurlar şunlardır:

1. Sevgi ve merhamet.

2. Adalet.

3. Karşılıklı yardımlaşma ve güvendir.

Hz. Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm)  buyurdular ki: “Allah bir kulu sevdi mi?

Hz. Cebrail’e (as), “Allah falanı seviyor, onu sen de sev!” diye seslenir.

Onu Cebrail de sever. Sonra o, sema ehline: “Allah falanı seviyor, onu siz de sevin!” diye nidâ eder, derken, bütün sema ehli de onu sevmeye başlar. Sonra onun için arz (halkı arasına hüsn-ü kabul) konur.”1 

Tirmizî’’nin bir rivayetinde: “Kişi sevdiğiyle beraberdir” denmiştir.2

Hz. Aişe Validemiz; Hz. Peygamber’in kendisini sevip sevmediğini öğrenmek için bir gün Hz. Peygambere (asm) sormuş:

“Ey Allah’ın Resulu, beni seviyor musun?

“Evet, ya Aişe tabi seviyorum!”

Hz. Aişe dahasını hemen sordu: “Beni nasıl seviyorsun?”

Peygamberimiz (asm) sevgi şeklini tanımladı eşine: “Kördüğüm gibi.”

Hz. Aişe sık sık sorardı: “Ey Allah’ın Resulü, kördüğüm ne âlemde?”

Peygamberimiz de (as), Hz. Aişe’yi memnun eden cevabı verirdi her defasında:

“İlk günkü gibi.”3

Dipnotlar:

1- Buhârî, Tevhid 33, Edeb 41

2- Buhârî, Edeb 96; Müslim, Birr 165

3- İbni Hanbel, Müsned, 6; 210

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Gazze'de ateşkes anlaşması çok yakın

    Hacda çok sıkı kontrol var

    Yaşlılara özel infaz düzenlemesi

    Her darbenin muhatabı, Demokrat Parti geleneği olmuştur

    İktidarın hedefi meallerde tekelleşme mi?

    Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldılar - Arafat yolculuğu 4 Haziran Çarşamba başlıyor

    İsrail, Lübnan'a saldırmaya devam ediyor

    Rusya: Gazze'de yaşananlar akıl almaz boyutlara ulaştı

    Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" operasyonunda son durum?

    4 bin liralık Bayram ikramiyeleri 31 Mayıs-4 Haziran arasında ödenecek

    Trump yönetiminden Harvard'a 30 gün itiraz süresi verildi

    İsrail, Birüssebi'de de protesto edildi

    Macron: Filistin Devleti'nin tanınması "ahlaki bir görev"

    "Soykırım karşısında yetersiz kalan sistem sorgulanmalı"

    Fransa'da çocukların olduğu dış mekanlarda sigara içmek yasaklanacak

    Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara girişler yasaklanacak
    📷

    “Kurbanlarınız için hazırız”

    ABD: Rusya ile Ukrayna'nın İstanbul'da doğrudan görüşmeler yapacaklarını umuyoruz

    Al Arabiya: Hamas ile İsrail, ABD'nin ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti - Teklifte hangi maddeler var?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hacda çok sıkı kontrol var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump: Gazze'de ateşkes anlaşması çok yakın
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.