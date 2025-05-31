İslâm dininde aile binası üç ana unsur üzerine kurulmuştur.
Bu ana esaslar, aileye huzur, güven ve saadet temin eden manevî temel unsurlardır. Bunlar, Cenab-ı Hakk’ın insanlara bahşettiği sonsuz rahmet ve nimetlerin neticelerindendir.
Bu üç ana unsurlar şunlardır:
1. Sevgi ve merhamet.
2. Adalet.
3. Karşılıklı yardımlaşma ve güvendir.
Hz. Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm) buyurdular ki: “Allah bir kulu sevdi mi?
Hz. Cebrail’e (as), “Allah falanı seviyor, onu sen de sev!” diye seslenir.
Onu Cebrail de sever. Sonra o, sema ehline: “Allah falanı seviyor, onu siz de sevin!” diye nidâ eder, derken, bütün sema ehli de onu sevmeye başlar. Sonra onun için arz (halkı arasına hüsn-ü kabul) konur.”1
Tirmizî’’nin bir rivayetinde: “Kişi sevdiğiyle beraberdir” denmiştir.2
Hz. Aişe Validemiz; Hz. Peygamber’in kendisini sevip sevmediğini öğrenmek için bir gün Hz. Peygambere (asm) sormuş:
“Ey Allah’ın Resulu, beni seviyor musun?
“Evet, ya Aişe tabi seviyorum!”
Hz. Aişe dahasını hemen sordu: “Beni nasıl seviyorsun?”
Peygamberimiz (asm) sevgi şeklini tanımladı eşine: “Kördüğüm gibi.”
Hz. Aişe sık sık sorardı: “Ey Allah’ın Resulü, kördüğüm ne âlemde?”
Peygamberimiz de (as), Hz. Aişe’yi memnun eden cevabı verirdi her defasında:
“İlk günkü gibi.”3
Dipnotlar:
1- Buhârî, Tevhid 33, Edeb 41
2- Buhârî, Edeb 96; Müslim, Birr 165
3- İbni Hanbel, Müsned, 6; 210