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4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Demokratik tövbe

04 Haziran 2022, Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in demokratik tövbe çağrısı çok önemli olmasına rağmen yoğun gündem içerisinde geçiştirildi.

Sabah gazetesinden Yavuz Donat’a konuşan Cemil Çiçek; “Ülkenin, en başta siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var. Yani yaptıklarımızdan pişman olduğumuzu, üslup hatalarımızı, bir araya gelmemiz gerektiğini, samimiyetle itiraf edebilmeliyiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’de demokratik tövbe kültürünün olduğunu fakat örneğinin olmadığını belirten Cemil Çiçek, siyasilerin her akşam muhasebe yapması gerektiğini yine sözlerine ekledi. 

Bu demokratik tövbe çağrısı aslında Bediüzzaman Said Nursi tarafından yüzyıl önce yapılmış bir çağrıdır. Hîn-i meşrutiyette (meşrutiyet zamanı) tevbenin kapısı açıktır ve tevbe edenler çoktur. (Münazarat) hatırlatmasını yapan Bediüzzaman, bugünkü ifadesi ile demokrasinin bir cezalandırma, yıldırma, korkutma, kavga ve karışıklık çıkarma, birbirini suçlama ve karalama sistemi olmadığını aksine hatadan ve yanlıştan dönebilme imkânı veren bir yönetim düşüncesi olduğunu bizlere bildirmektedir. Eğer demokratik tövbe imkânı olmasaydı demokrasiler ömrü çok az olan ve yaşama imkânı kısıtlı olan rejimler olurdu. Halbuki demokrasiler her geçen gün üzerine katarak yükselen idareler olarak karşımızda durmaktadır. Ayrıca yaratanın bize verdiği tövbe şansını insanların birbirine vermemesi adaletsizlik, haksızlık ve daha ilerisi zulüm olur. Cemil Çiçek’in demokratik tövbenin örneğinin olmadığını söylemesi eksik bir ifade olmuştur. Bediüzzaman Said Nursi’nin söylediği gibi tövbe edenler çoktur. En basit örneği başörtüsü meselesindeki haksız ve gereksiz inadından vazgeçen bir kesiminin vaziyeti bir nevi demokratik tövbe değil midir? Bu gibi örnekler çoktur. Geri kalanını okuyucularımızın zihnine havale ediyoruz.

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