"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2025 SALI - YIL: 56

Muhafazası lâzım esaslar

Hasan KOÇ
04 Mart 2025, Salı
Risale-i Nur hizmet-i imaniyesi kendine has hususiyetleri ve esasları bulunan bir hizmettir. Kendine has meslek ve meşrebi vardır.

Kendine has tebliğ ve irşad yöntemi vardır. Başkalarının tarzından ayrılan birçok belirgin yönleri bulunmaktadır.

Bu yüzden Risale-i Nur ile alâkadar olanların başka dinî hizmet tarzlarını yeniden canlandırmak veya mevcut olanların işleri ile alâkadar olmak gibi hususlara ayıracak fikri ve vakti yoktur.  Bütün maddî ve manevî gayretini kendi vazifesi için sarf eder. Öncelikle şunu hatırlatmak gerekir ki bizim mesleğimiz  tecavüz değil, tedafüdür (kendini korumak). Hem tahrip değil, tamirdir. Tecavüz ve tahrip üzere ilerleyen mesleklerle zaten alâkadar olunması uygun değildir. Onun haricinde olanların ise binler o şeyleri okur, neşreder adamları vardır. “Biz onların yardımlarına koşmamızla, omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir ve muhafazası lâzım olan ve birer taifeye mahsus bir kısım esaslar ve âlî hakikatler kaybolmasına vesile olur.”1 Hakikati, bizler için açık bir uyarı-uyarıcı niteliğindedir. 

Çünkü biz kendi omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazifeleri zedeleyerek başkalarının yardımına koşamayız. Daha ötesi Risale-i Nur’un her bir esası, her bir âlî hakikati birer taife tarafından korunması ve ona hizmet edilmesi gereken hakikatlerdir. Meselâ hürriyet, adalet, şefkat, uhuvvet hakikatleri sadece bir taife tarafından okunup ona hizmet edilse ancak kâfî gelir. Böyle bir mesuliyetimiz varken bizle alâkası olmayan şeylerin peşine ve derdine düşmek doğru değildir. Bana göre veya sana göre değil, Risale-i Nur’a göre doğru değildir. Yoksa muhafazası lâzım esasları kaybedersek büyük bir mesuliyeti boynumuza yüklenmiş oluruz.

Dipnot:

1- Kastamonu Lâhikası, s. 83.

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinlilerin mücadelesini anlatan 'Başka Toprak Yok' (No Other Land), 'En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı

    Rusya: Bunu daha önce hayal etmek zordu

    İsrail, Gazze'deki ateşkesi 900 kez ihlal etti

    İmamoğlu'yla ilgili "sahte diploma" soruşturması hakkında İstanbul Üniversitesinden açıklama

    "Yapay zekanın en çok etkileyeceği 4-5 meslek ya da sektör bulunuyor"

    Gazze'ye insani yardımların girişi için "İsrail'e baskı yapın" çağrısı

    Ankara'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 16 yaralı

    Ukrayna'ya bir aylık ateşkes önerisinde bulundu

    Arap Parlamentosu'ndan "İsrail'e baskı" çağrısı

    Nereye gideceğiz?

    Gazze'de bir grup gönüllü genç hurma ve su dağıttı

    Avrupa basını: Tek kazanan Putin

    Filistin Devleti kalıcı barışın tek garantisi

    Mutfakta yangın var

    Fas’ta kuraklık krizi

    TÜİK, ilk kez hakim karşısına çıkacak

    Enkaz arasında iftar

    'Silah bırakma çağrısı, çok gecikmiş bir çağrı'

    'Bizi buraya mahkum edenler utansın'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’siz çözüm olmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hanedanın cebren sürgünü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet bu değil ve bu adalet değil…
    Misbah ERATİLLA

    Zeynep Hanımın dinmeyen gözyaşları
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân ayında Kur’ân’ı yeni nâzil oluyor gibi okumak
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsan hüsn-ü zanna memurdur
    Süleyman KÖSMENE

    Nefis terbiyesi
    Süleyman KÖSMENE

    Hangi şartlarda oruç tutamayız?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.