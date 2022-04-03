Gelmesini bekledik hep uzun yollardan
Geldiği belli oldu duaya kalkan kollardan
Mükafatı çok aylar geçti, Recep ve Şaban
Kalp ve ruhun bayramı, geldi Ramazan
Gelin gece ve gündüz yapalım ibadet
İster isek dünya ve ahirettesaadet
İhlaslı oruçlara melekler bile hayran
Başka bir alemden haber verir Ramazan
Senede sadece bir defa gelen hediye
Rahmet rahmet sunulur işte bu diye
Sevaplar binlere çıkar o geldiği zaman
Bizi başka bir aleme çağırır Ramazan
Hilesi çok olur Şeytanın durma uzaklaş
Namaz, sadaka ve zekat ile Allah’a yaklaş
Ateşe namzettir daim, Allah’a isyanla azan
Korur her türlü musibetlerden Ramazan
Neşret Risale-i Nurları hiç bıkmadan
Kavl-i leyyin ile hatır gönül yıkmadan
Bir hoş sedadır, bu kubbede baki kalan
İbadet mevsimidir, bu gelen Ramazan
Esma-i Hüsna tecelli eder alemde her an
O alemleri tefsir eder, Hazret-i Kur’an
Her zaman yanında melek, amelin yazan
Ümmete gelen en büyük hediye Ramazan
Şeytanlar bağlandı, sen yine de dikkat et
Sakın bütün günahlardan, Rabbine dua et
Hayır işleyenle bir olmaz, bu birliği bozan
Hep hayır söyle hayır dinle çünkü Ramazan
Beş vakit ve teravihte secdeye gider başlar
Allah korkusuyla aksın gözlerden yaşlar
Helâk olur bütün alem, eğer olmazsa Kur’an
Daim tefekkür ederek anlaşılır Ramazan
Bütün alem boğuşsalar hep boğaz boğaza
Sen ser seccadeni, başla dua ve niyaza
İftar vakti ümit ve müjdeyle dinlenir ezan
Her dem o zevki duyalım şimdi Ramazan
Eğer Nurdan sürme çekersen gözlerine
Dikkat edersin Nurdaki hakikatin özüne
Geç kalmadan yetiş Nurludur bu kervan
İstemesek te çabuk geçiyor Ramazan
Daim yardım et hiç kimse olmasın sefil
Unutma sana da gelir elbet birgün Azrail
Yapacağın az amelle büyük mükafat kazan
Bak çok çabuk geçiyor onbir oldu Ramazan
Tevbe ile temizler, günahlardan niceleri
Dualar ile geçen, Ramazan geceleri
Üç aylar, rahmetlerden bir umman
Nurlar parlamada her an her Ramazan
Çaresiz insanlar gezerlerken şaşkın
Bir kısmı isyankardır bir kısmı taşkın
Hiç boş dönülmez tevbe kapısından
İşte fırsat tevbe et, geldi Ramazan