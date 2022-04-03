Gelmesini bekledik hep uzun yollardan Geldiği belli oldu duaya kalkan kollardan Mükafatı çok aylar geçti, Recep ve Şaban Kalp ve ruhun bayramı, geldi Ramazan

Gelin gece ve gündüz yapalım ibadet İster isek dünya ve ahirettesaadet İhlaslı oruçlara melekler bile hayran Başka bir alemden haber verir Ramazan Senede sadece bir defa gelen hediye Rahmet rahmet sunulur işte bu diye Sevaplar binlere çıkar o geldiği zaman Bizi başka bir aleme çağırır Ramazan Hilesi çok olur Şeytanın durma uzaklaş Namaz, sadaka ve zekat ile Allah’a yaklaş Ateşe namzettir daim, Allah’a isyanla azan Korur her türlü musibetlerden Ramazan Neşret Risale-i Nurları hiç bıkmadan Kavl-i leyyin ile hatır gönül yıkmadan Bir hoş sedadır, bu kubbede baki kalan İbadet mevsimidir, bu gelen Ramazan Esma-i Hüsna tecelli eder alemde her an O alemleri tefsir eder, Hazret-i Kur’an Her zaman yanında melek, amelin yazan Ümmete gelen en büyük hediye Ramazan Şeytanlar bağlandı, sen yine de dikkat et Sakın bütün günahlardan, Rabbine dua et Hayır işleyenle bir olmaz, bu birliği bozan Hep hayır söyle hayır dinle çünkü Ramazan Beş vakit ve teravihte secdeye gider başlar Allah korkusuyla aksın gözlerden yaşlar Helâk olur bütün alem, eğer olmazsa Kur’an Daim tefekkür ederek anlaşılır Ramazan Bütün alem boğuşsalar hep boğaz boğaza Sen ser seccadeni, başla dua ve niyaza İftar vakti ümit ve müjdeyle dinlenir ezan Her dem o zevki duyalım şimdi Ramazan Eğer Nurdan sürme çekersen gözlerine Dikkat edersin Nurdaki hakikatin özüne Geç kalmadan yetiş Nurludur bu kervan İstemesek te çabuk geçiyor Ramazan Daim yardım et hiç kimse olmasın sefil Unutma sana da gelir elbet birgün Azrail Yapacağın az amelle büyük mükafat kazan Bak çok çabuk geçiyor onbir oldu Ramazan Tevbe ile temizler, günahlardan niceleri Dualar ile geçen, Ramazan geceleri Üç aylar, rahmetlerden bir umman Nurlar parlamada her an her Ramazan Çaresiz insanlar gezerlerken şaşkın Bir kısmı isyankardır bir kısmı taşkın Hiç boş dönülmez tevbe kapısından İşte fırsat tevbe et, geldi Ramazan

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