Gelmesini bekledik hep uzun yollardan Geldiği belli oldu duaya kalkan kollardan Mükafatı çok aylar geçti, Recep ve Şaban Kalp ve ruhun bayramı, geldi Ramazan

Gelin gece ve gündüz yapalım ibadet

İster isek dünya ve ahirettesaadet

İhlaslı oruçlara melekler bile hayran

Başka bir alemden haber verir Ramazan

Senede sadece bir defa gelen hediye

Rahmet rahmet sunulur işte bu diye

Sevaplar binlere çıkar o geldiği zaman

Bizi başka bir aleme çağırır Ramazan

Hilesi çok olur Şeytanın durma uzaklaş

Namaz, sadaka ve zekat ile Allah’a yaklaş

Ateşe namzettir daim, Allah’a isyanla azan

Korur her türlü musibetlerden Ramazan

Neşret Risale-i Nurları hiç bıkmadan

Kavl-i leyyin ile hatır gönül yıkmadan

Bir hoş sedadır, bu kubbede baki kalan

İbadet mevsimidir, bu gelen Ramazan

Esma-i Hüsna tecelli eder alemde her an

O alemleri tefsir eder, Hazret-i Kur’an

Her zaman yanında melek, amelin yazan

Ümmete gelen en büyük hediye Ramazan

Şeytanlar bağlandı, sen yine de dikkat et

Sakın bütün günahlardan, Rabbine dua et

Hayır işleyenle bir olmaz, bu birliği bozan

Hep hayır söyle hayır dinle çünkü Ramazan

Beş vakit ve teravihte secdeye gider başlar

Allah korkusuyla aksın gözlerden yaşlar

Helâk olur bütün alem, eğer olmazsa Kur’an

Daim tefekkür ederek anlaşılır Ramazan

Bütün alem boğuşsalar hep boğaz boğaza

Sen ser seccadeni, başla dua ve niyaza

İftar vakti ümit ve müjdeyle dinlenir ezan

Her dem o zevki duyalım şimdi Ramazan

Eğer Nurdan sürme çekersen gözlerine

Dikkat edersin Nurdaki hakikatin özüne

Geç kalmadan yetiş Nurludur bu kervan

İstemesek te çabuk geçiyor Ramazan

Daim yardım et hiç kimse olmasın sefil

Unutma sana da gelir elbet birgün Azrail

Yapacağın az amelle büyük mükafat kazan

Bak çok çabuk geçiyor onbir oldu Ramazan

Tevbe ile temizler, günahlardan niceleri

Dualar ile geçen, Ramazan geceleri

Üç aylar, rahmetlerden bir umman

Nurlar parlamada her an her Ramazan

Çaresiz insanlar gezerlerken şaşkın

Bir kısmı isyankardır bir kısmı taşkın

Hiç boş dönülmez tevbe kapısından

İşte fırsat tevbe et, geldi Ramazan