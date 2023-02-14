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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

AHMET’E BİR NAZİRE/MERSİYE (Ahmet Sait Selçuk’un ardından)

İ. Seyda DURGUN
14 Şubat 2023, Salı
1.SERGÜZEŞT-İ HAYATI

Peygamberimiz buyurmuşlardı ki, “Said fitnelerden uzak duran/sakınan kişidir. Fitnelere maruz kalır da sabreder. Ona müjdeler olsun…”

O da hep öyle yaptı, birçok şey yaşadı ama sabretti.

Bir adı Ahmet’ti, diğer adı Said. 

Bu dünyada Saidlerdendi.

Said; bahtiyar, saadete ulaşmış, Allah'ın rızasını kazanmış kimse demektir.

Orda da Said ol, Saidlerle ol.

Hayatlarını hizmete vakfeden Selçuk ailesinden geliyordu. 

Sakindi, tane tane konuşurdu, sorularıyla ufuk açardı. 

Belki de bu yüzden soyadı Selçuk’tu. 

Zira Selçuk, “Güzel konuşan, ikna etme yeteneği yüksek olan” biri demekti.

Haz almadı bu fani dünyadan.

Çok az insan onun kadar mütevekkil olabilirdi, bize bu dersi de verdi.

Son görüşmemizde bize, "O'ndan geldik, O'na döneceğiz" hakikatini hatırlatmıştı.

Anladım ki, ölümün hayattan ziyade bir istediği vardır.

**

2.SONSUZLUK YOLCUSU

Birçok yakını gitmişti bu dünyadan.

O’nun için demir alma günü gelmişti bu zamandan.

Memnun olmasaydılar dönerler diyordu.

Seneler geçti, hiç kimse dönmedi seferinden diyordu,

İçten içe sonsuzluğa giden bir gemiyi arıyordu.

**

3.YALNIZ BAŞINA ÖLÜR İNSAN

Anladım! ne uzakta ne yakındaydı ölüm.

Yaşadığın andadır, hayat gibi ölüm.

Bilmiyorum, kimler anladı halinden.

Bütün herkes gibi yalnız başına ölürdü insan.

Bir gün duyduk Ahmet’in öldüğünü.

Bilmediğimiz, ebedi hayatın kendisidir ölüm.

Taht misali o musalla taşında,

Bir namazlık saltanatı oldu,

Hep beğenilirdi, lakin artık “rahmetli” oldu adı.

**

4.AHMETLER ÖLMEZ

Bir gün öldü diye selasını verdiler.

Ölen bedeni idi, Ahmetler ölmez!

Ahmet bu dünyadan gitti, kalanlara selam olsun,

O’nun için hayır dua kılanlara selam olsun,

Bilmeyen ne bilsin Ahmet’i, bilenlere selam olsun

**

5. ÇOK ŞÜKÜR ÖLECEĞİZ!

Rabbim, bir gün sana itaat edeceğiz.

Ne kin ne haset ne de dünya hırsı.

Belki bir sabah vakti, belki gece yarısı.

Son bir nefesimiz kadar olacak hayatımız.

Her şeyde bir hikmet var, her kışın sonu bahar.

Rahmetin sonsuzdur, çok şükür öleceğiz.

**

6.ÖN SÖZ/SON SÖZ

Şu son sözüm olsun.

Bu ön sözüm olsun.

Anladım, bütün saadetler mümkündür!

Ahmetler!  Rahmet üzerinize olsun.

Mekânınız cennetin en güzel yeri olsun. 

(12.02.2023, Trabzon)

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