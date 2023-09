Kutup yıldızı Şefik Peker

Kutup yıldızı… Yıldızlar çoktur ama kutup yıldızının yeri başkadır.

Zira onunla yönümüzü ve istikametimizi buluruz.

Her asrın, her yerin her beldenin ve her zamanın bir kutup yıldızı vardır.

O, bizim kutup yıldızımızdı.

**

Bizlere sıklıkla anlattığı şuydu: “Zübeyir Ağabey, Risâle-i Nur’un dünyaya ilânı için medeniyetin bütün nimetlerini kullandı.”

Medeniyetin bütün nimetlerini kullanmak.

Bizlere verilen bir ders gibidir.

**

Başımız üstünde bir gölgeydi.

Nasıl serin ve selamet içinde olabileceğimizi anlatırdı.

Bütün bir ömür istikamet ve sadakat içinde olabilmek.

**

Üstat Said Nursi, 1. Dünya savaşı yıllarında yanında bulunan talebeleri ile hayatının son safhasındaki talebelerini mukayese ederek, yeni talebelerine verdiği değeri anlatırken, “bütün bir ömür istikamet ve sadakatle hizmet etmek her faniye nasip olmaz” manasında değerlendirme yapmıştı.

Şefik Peker, hayatını böyle yaşadı.

Bütün bir ömür hizmetin içinde olmak ve devam etmek.

Ne büyük bir bahtiyarlık.

**

1940’lı yılların ortasına doğru doğduğunu biliyoruz. Çocukluk ve gençlik dönemi de istikamet üzere geçmişti.

Kendisiyle Trabzon’dan Kahraman Alpak kardeşimizin yaptığı bir röportajda “Risale-i Nurları ilk tanıdığım yıllarda, çok susamıştık herhalde ki, köyde Sözler’i günde 8 saat okumakla 3 günde bitirmiştim. Yorgunluk hissi de yoktu.” diyecektir. (https://www.yeniasya.com.tr/2009/03/05/roportaj/default.htm).

1963 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliğinde okumaya başlar. Kader çoğu kez bir sebeple hükmeder. Trabzonlu arkadaşları ile bir öğrenci yurdunda kalırken Erzurumlu bir elektrik teknisyeni iler karşılaşırlar ve hayatları değişir. “Şu yukarıda çay içip sohbet ediyorlar, isterseniz beraber oraya gidelim.”

**

Gidiş o gidiştir, bir daha dönüşü olmamıştır.

Gittikleri yer Kirazlı Mescit’tir.

Sanki yeryüzündeki bütün yıldızlar orada toplanmıştır: Z. Gündüzalp, T. Mutlu, B. Berk, A. Mutkan, M. Kutlular, M. Birinci, M. Fırıncı ve diğerleri.

O da yıldızlar arasında bir yıldız olmuştur artık.

**

Trabzon için de yıldızlar arasında bir yıldızdı.

Müslim Selçuk ve kardeşi Ramiz Selçuk, Yılmaz Er, Ömer Bayram, Bilal Seyidoğlu, Mehmet Nuri Şen, Mehmet Hacıosman, Kibar Gürsoy, Hacı Erbay, Ahmet Düzenli ve diğerleri.

Onlar vefat ettiler ama sevap cihetinde yaşıyorlar.

Geride kalan yıldızlar; Kahraman Kerim, Ali Dinçer, Ömer Yılmaz, Fehmi Karpuz, Ahmet Aktaş, Sami Akçay, Yusuf Civelek, Abdullah Sungur ve diğerleri…

Sizin de “Başınız sağ olsun.”

**

Ya Rab, yıldızlarına rahmet ve mağfiret eyle. Mekanlarını cennet eyle.