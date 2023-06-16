Karanlığın içinden doğan bir güneş
Nurunun parlaklığı güneşlerle eş
Yolundan yürüyene dokunmaz ateş
Ümmete son imamsın Ey Said Nursi
Bugün gözlerimde yaş seni anarken
Gönlüme keder girmez orada sen varken
Ne kaldı ki diyelim daha çok erken
Ümmete son imamsın Ey Said Nursi
Yolunda ilerliyor nice parlak simalar
Elleri öpülesi pırıl pırıl insanlar
Davaya feda olmuş bütün imkânlar
Ümmete son imamsın Ey Said Nursi
Kıyamete yaklaştık ey nurcuların piri
Şu andaki vakit ahirin de ahiri
Bekledik gelmedi sen gibi biri
Ümmete son imamsın Ey Said Nursi
Zulmettiler gün yüzü göstermediler
El de değildiler hep bizdendiler
Sana zulmedenlerin pişmandır hepsi
Ümmete son imamsın Ey Said Nursi