ŞİİR - İBRAHİM TAZEOĞLU

Karanlığın içinden doğan bir güneş Nurunun parlaklığı güneşlerle eş Yolundan yürüyene dokunmaz ateş Ümmete son imamsın Ey Said Nursi Bugün gözlerimde yaş seni anarken Gönlüme keder girmez orada sen varken Ne kaldı ki diyelim daha çok erken Ümmete son imamsın Ey Said Nursi Yolunda ilerliyor nice parlak simalar Elleri öpülesi pırıl pırıl insanlar Davaya feda olmuş bütün imkânlar Ümmete son imamsın Ey Said Nursi Kıyamete yaklaştık ey nurcuların piri Şu andaki vakit ahirin de ahiri Bekledik gelmedi sen gibi biri Ümmete son imamsın Ey Said Nursi Zulmettiler gün yüzü göstermediler El de değildiler hep bizdendiler Sana zulmedenlerin pişmandır hepsi Ümmete son imamsın Ey Said Nursi

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