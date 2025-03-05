Mahyalarda geldiğin müjdelenir,
Misk-i amber kokulu Şehr-i Ramazan.
Değeri Rabbim katında verilir,
Rahmet müjdecisi Şehr-i Ramazan.
Oruçla anlar tok açın hâlinden,
Nimetler ulaşır Rezzak elinden,
Yerleşirsin mü’minlerin gönlünden,
Bereketsin sen ey Şehr-i Ramazan.
Sen gelince şeytanlar hep bağlanır,
Cehennemin kapıları kapanır,
Otuz yaprak birer birer okunur,
Sen hoş geldin ey Şehr-i Ramazan.
Oruç tutulur, teravih kılınır,
Kadir Gecesi’nden kadrin bilinir,
Bayram sabahında huzur bulunur,
Mağfiretle geldin Şehr-i Ramazan.
Bir garip İsmail var buralarda,
On bir ay hep gözü yollarda,
Şükürler olsun kavuştuk bu yıl da,
Sefalar getirdin ey Şehr-i Ramazan.