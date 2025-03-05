"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Şehr-i Ramazan

İsmail LALE
05 Mart 2025, Çarşamba
Ramazan Şiirleri

Mahyalarda geldiğin müjdelenir,

Misk-i amber kokulu Şehr-i Ramazan.

Değeri Rabbim katında verilir,

Rahmet müjdecisi Şehr-i Ramazan.

 

Oruçla anlar tok açın hâlinden,

Nimetler ulaşır Rezzak elinden,

Yerleşirsin mü’minlerin gönlünden,

Bereketsin sen ey Şehr-i Ramazan.

 

Sen gelince şeytanlar hep bağlanır,

Cehennemin kapıları kapanır,

Otuz yaprak birer birer okunur,

Sen hoş geldin ey Şehr-i Ramazan.

 

Oruç tutulur, teravih kılınır,

Kadir Gecesi’nden kadrin bilinir,

Bayram sabahında huzur bulunur,

Mağfiretle geldin Şehr-i Ramazan.

 

Bir garip İsmail var buralarda,

On bir ay hep gözü yollarda,

Şükürler olsun kavuştuk bu yıl da,

Sefalar getirdin ey Şehr-i Ramazan.

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üsküp'te Ramazan - 627 yıldır oruç bu şehirden gitmedi

    TÜİK pazara gelsin

    Suudi Arabistan: Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini kesinlikle reddediyoruz

    Güleçyüz’e hapis cezası

    Trump, Kanada'yı yine tehdit etti

    Kur'ân, Allah'ın gizli isimlerinin keşfedicisidir - 'Kur'ân nedir? Tarifi nasıldır?'-2

    Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

    Vatandaş günlük yaşıyor

    Telefonu 3 gün kullanmamak beyni değiştiriyor

    Gazze'ye insani yardım girişini durduran İsrail'e büyük tepki

    Aksa’ya baskın, ezana engelleme

    Suriye'deki su kaynakları ve barajlar İsrail’in kontrolünde

    Şimdi de açlık işkencesi! İsrail, Gazze'ye insanî yardımların girişini yasakladı! - Netanyahu: Aç kalsınlar

    Meteorolojiden Doğu Akdeniz'e uyarı

    Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu

    Kasalarla dolu tünellerde, zırhlı kapıları açılamayan odalar bulundu

    "Ukrayna'nın güvenliği ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçiyor"

    'AB bütün kalmalı'

    Enflasyonda yine farklı rakamlar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güleçyüz’e hapis cezası
    Genel

    Suudi Arabistan: Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini kesinlikle reddediyoruz
    Şükrü BULUT

    Dindarlarımız Ramazan’a hürmet ve saygı gösteriyorlar mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Alkolikler Yeşilay’ı sönük bıraktı
    Abdurrahman AYDIN

    Hizmette öncelik mesleği korumaktır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Reçete Bediüzzaman’da
    Süleyman KÖSMENE

    İslâmın köprüsü: Zekât
    Ali FERŞADOĞLU

    En büyük düşmanımız kim?
    Genel

    TÜİK pazara gelsin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.