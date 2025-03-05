Ramazan Şiirleri

Mahyalarda geldiğin müjdelenir, Misk-i amber kokulu Şehr-i Ramazan. Değeri Rabbim katında verilir, Rahmet müjdecisi Şehr-i Ramazan. Oruçla anlar tok açın hâlinden, Nimetler ulaşır Rezzak elinden, Yerleşirsin mü’minlerin gönlünden, Bereketsin sen ey Şehr-i Ramazan. Sen gelince şeytanlar hep bağlanır, Cehennemin kapıları kapanır, Otuz yaprak birer birer okunur, Sen hoş geldin ey Şehr-i Ramazan. Oruç tutulur, teravih kılınır, Kadir Gecesi’nden kadrin bilinir, Bayram sabahında huzur bulunur, Mağfiretle geldin Şehr-i Ramazan. Bir garip İsmail var buralarda, On bir ay hep gözü yollarda, Şükürler olsun kavuştuk bu yıl da, Sefalar getirdin ey Şehr-i Ramazan.

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