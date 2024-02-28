"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

28 Şubat ve AKP

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Şubat 2024, Çarşamba
28 Şubat’ın 27. yılını geride bıraktık. “İrtica ile mücadele” gerekçesiyle 28 Şubat 1997 tarihindeki MGK toplantısında başlatılan o süreci imam-hatipler ve ilahiyat fakülteleri dahil bütün okul ve üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle öğrencilere ve kamu çalışanlarına dayatılan başörtüsü yasağı, 8 yıllık kesintisiz eğitimle imam-hatiplerin orta kısımlarının kapatılması ve Kur’an-hafızlık eğitimine yaş sınırı getirilmesi gibi uygulamalarıyla hatırlıyoruz.

Bu antidemokratik ve hukuksuz uygulamalara yönelik eleştirilerin, 1990’da tarihe karışan TCK 163’ün yerine ikame edilen 312. madde kullanılarak DGM’ler eliyle susturulmak istenmesi, bu meyanda özellikle Yeni Asya’nın üzerine gidilmesi gibi icraatlarıyla da.

Bunların toplumda meydana getirdiği yoğun tepki birikimi 2002 seçiminde sandıkta patladı. 28 Şubat’ın taşeronluğunu üstlenen koalisyon hükümetlerinin ortağı partiler de, muhalefet de seçmenin öfkesinden nasibini aldı. Hepsi baraja takılarak Meclis dışında kaldı. Buna karşılık AKP’yi, kuruluşundan bir sene sonra girdiği ilk seçimde iktidara getirdi.

Ve AKP döneminde başörtüsü yasağı, CHP’nin de katkısıyla kalktı. İlkokullar dahil her yerde serbest oldu. 8 yıllık kesintisiz eğitimden vazgeçildi. İmam-hatiplerin orta kısımları tekrar açıldı. İmam-hatip okullarının ve öğrencilerinin sayısı kat kat arttı. Kur’an ve hafızlık eğitimindeki yaş sınırlamasına son verildi.

Ama bunlar olurken, 2013 sonundan itibaren Türkiye farklı bir sürece girdi. AKP’nin iktidar olmasına ve iktidarını sürdürmesine en büyük katkıyı veren cemaatlerden biri, yıllarca adeta iktidar ortağı imiş gibi bir muamele gördükten ve iktidar nimetlerinden aslan payını aldıktan sonra, bir anda “bir numaralı” düşman ilan edildi. MİT krizi, dershaneler meselesi, 17-25 Aralık derken, 15 Temmuz olayının “günah keçisi” yapıldı ve hukukun en temel prensipleri çiğnenerek üzerine gidildi.

Bu süreçte her yaştan ve her kesimden on binlerce başörtülü kadının epeycesi başörtülü polisler tarafından evleri basılıp karakollarda gözaltına alındı, başörtülü hâkimlerce tutuklanıp yargılandı ve mahkûm edildi, zindanlarda başörtülü gardiyanlara teslim edildi. Meydanlarda başörtülü polisler tarafından coplanıp biber gazı sıkılanlar oldu.

İmam-hatiplerin okul ve öğrenci sayısı çok arttı, ama kalite ve nitelik çok düştü. Namaz kılanların oranı dibe vurdu. Ahlakî değerlerdeki  hassasiyetler zayıfladı. Siyaset öne çıktı.

28 Şubat’ta yapılmak istenip de yapılamayan, ama 15-20 Temmuz sürecinde “başarılan” en büyük tahrip projelerinden biri de KHK’larla yapılan hukuksuz tasfiyeler oldu.

Sonuçta 28 Şubat’taki hukuksuz uygulamalara tepkilerin iktidara getirdiği AKP, 28 Şubat’ın yarım bıraktığı hedefleri tamamlamak için kullanılan bir alete dönüştürüldü...

Okunma Sayısı: 525
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Postmodern darbe ile hesaplaşılamadı - 28 Şubat zihniyeti devam ediyor

    Bayram ikramiyesi nasıl eridi?

    Ramazan ayında tencereler nasıl kaynayacak?

    Emekli AKP’den uzaklaşıyor

    Rezervlerdeki düşüş hızlandı

    İsraf bitmeden enflasyon düşmez

    Erdoğan helâlinden kazanmadı

    Gazze'de son 24 saatte 96 sivil daha katledildi

    Macaristan da İsveç’in NATO üyeliğini onayladı

    İmamoğlu’dan Ayasofya cevabı

    Rothschild öldü

    Çanakkale - Biga'da 4,6 büyüklüğünde deprem

    Brezilya, İsrail'e bir çağrı daha: UAD kararlarına uy! - Endonezya: Gazze, çifte standart nedeniyle acı çekiyor

    'Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar Gazze'de ateşkes sağlanacaktır'

    'Gazze'de yaşananlar hayatımda gördüğüm tüm zulümlerin ötesinde'

    Tarımda kriz derinleşiyor

    Hamas’ın gelişmesine İsrail yardımcı oldu

    Denize düşen yardımları almak için akın ettiler

    Galatasaray sahasında 31 maçtır yenilmiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erdoğan helâlinden kazanmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat ve AKP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet kahramanını ziyaret
    Ali FERŞADOĞLU

    Çoğunluk neden hak ve hürriyetleri talep etmiyor?
    Fatih Yokuş

    Siyasetin kirli yüzü
    Risale-i Nur'dan

    Asker neferatının siyasete müdahalesi
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da berzah âlemi
    Genel

    İsraf bitmeden enflasyon düşmez
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul hanımları 55. yılı kutluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.