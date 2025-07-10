"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

“Bütün hissiyatınızla ittifak ediniz”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Temmuz 2025, Perşembe
Şahs-ı manevîdeki sır ve mananın bilhassa sıkıntılı fitne ortamlarında çok daha kapsayıcı bir çerçevede düşünülüp yaşanmasına çok büyük bir ihtiyaç var.

Ehl-i dalâletin tam bir tesanüd hâlinde, âdeta cemaatleşmenin getirdiği bir şahs-ı manevînin dehasından aldığı ilâve güçle hücumuna karşı, ehl-i hakkın o kuvveti dengeleyip göğüsleyecek ve etkisiz hale getirecek güç ve ağırlıkta bir mukabil şahs-ı manevî çıkararak hakkaniyeti muhafaza ve hakkı bâtılın savletinden kurtarma vazifesi son derece önemli.

Bunun için, meşrep ve metotları farklı olsa da hedefleri aynı olan hizmet ekolleri arasında “rekabetkârâne ihtilâfın bulunmaması” yetmez.

Hakikî ve samimî muhabbete dayanan bir ittifak ve dayanışma içine girilmesi gerekir.

Üstad Bediüzzaman, Birinci İhlâs Lem’asında, haricî düşmanın hücumunda dahilî münakaşaları terk edip, ehl-i hakkı mağlûbiyet ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir uhrevî vazife telâkki ederek, yüzlerce ayet ve hadisin şiddetle emrettiği kardeşlik, sevgi ve yardımlaşmayı hakkıyla yaşamamız gerektiğini ifade ile söyle diyor:

“Bütün hissiyatınızla ehl-i dünyadan daha şiddetli bir surette dindaşlarınızla ittifak ediniz.”

Bu ittifakın, olması gereken seviyede başarılamayışı yüzündendir ki, maruz kalınan sıkıntılar bir türlü aşılamıyor.

Manevî hizmetlerin sekteye uğramasının da neticesi olarak ortaya çıkan boşluk, endişe verici ve vahim sonuçlarını bilhassa inancı sarsılan gençler üzerinde gösteriyor.

Belâ ve musibetlerin devamı için de kadere fetva verdiren bu durumun, artık sona erdirilmesi gerekiyor.

Aynı inanç ve değerleri paylaşıp “hakka hizmet” ortak paydasında buluşan insanların, şer ve ifsad komiteleri tarafından tezgâhlanan ve mü’minleri birbirine düşüren dehşetli fitneleri söndürüp helâlleşerek ve kucaklaşarak yeniden safları sıklaştırmasının vakti çoktan geldi de geçti bile.

Hedef ve misyonunu rıza-yı İlâhîye erişmek ve önce kendisinin, sonra başkalarının imanlarını ve ebedî hayatlarını kurtarmaya çalışmak olarak tarif eden hizmet erbabı, tevhid-i imanîye dayalı gönül birliği üzerine inşa edilecek “vahdet-i içtimaiye”yi gerçekleştirmek için daha neyi bekliyor?

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa'daki Müslüman STK'ler Gazze'deki son durum hakkında bildiri yayımladı

    Yüksek sıcaklıklar devam edecek

    Bazı ülkeler adından vazgeçti

    Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki sınır kapısı yeniden geçişlere kapatıldı

    Kocaeli Kandıra'da yarın denize girmek yasak

    Gazze'yi görüşmek üzere bu hafta ikinci kez bir araya geldi

    İklim Kanunu’na çevre hukukçularından tepki geldi

    Grand Kartal Otel yangını davasında son durum? - "Yangında alarm sesi duyulmadı"

    Yarın Abu Dabi'de görüşecekler

    Balıkesir'deki orman yangını devam ediyor

    'Grok'un paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı - 'Grok'tan uygunsuz paylaşımlara ilişkin açıklama

    Texas'taki sellerde 109 kişi öldü 160'tan fazla kişi kayıp

    Çin, Almanya'nın suçlamalarını reddetti

    "Gazze'de ateşkes üzerinde çalışıyoruz"

    Türkiye 12 şehidine ağlıyor... Kamuoyu tatmin edici cevaplar bekliyor - İhmaller zincirinde soru işaretleri...

    Şehitler için Kur’ân-ı Kerîm okunacak

    Kâmil Şenocak Hoca dualarla uğurlandı

    Gazze yeni bir Srebrenitsa olmasın

    Terör örgütü PKK’nın silâh bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.