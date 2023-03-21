Ankara ve İstanbul programları

Geçtiğimiz hafta sonunda önce Ankara’da, sonra İstanbul’da düzenlenen iki önemli programa katıldık.

Cumartesi günü Ankara Temsilciliğimizde gerçekleştirilen panel, gazetemizin 54. kuruluş ve Üstad Bediüzzaman’ın 63. vefat yıldönümlerinin buluştuğu bir etkinlik oldu.

Yapılan konuşmalarda Kur’an’ı çağın idrakine sunan en mükemmel tefsir olarak Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın bütün zorluk, baskı ve engellere rağmen asla taviz vermeden takip ettiği çizgi ve ortaya koyduğu sağlam duruş tekrar vurgulandı.

Türkiye’nin, İslam dünyasının ve bütün insanlığın aradığı ve ihtiyaç duyduğu doğru İslam yorumunun Risale-i Nur’da ifadesini bulduğu ve Yeni Asya’nın kuruluşundan bugüne bu yorumu yansıttığı ifade edildi.

Risale-i Nur’a bir bütün olarak bakıldığında, hayatın tüm alanlarını kuşatan Kur’anî ölçü ve prensiplerin Külliyatta mevcut olduğunun görüleceğine ve Yeni Asya’nın bu bütünlüğe sadakatle bağlı kalmayı esas alan bir duruşu liyakatle temsil ettiğine dikkat çekildi.

Her hal ve şartta hak, hukuk, adalet ve demokrasiden yana olan ve zaman zaman çok ağır bedeller ödeme pahasına da olsa bozulmayan bu özgün duruşun farklı kesimlerce de tasdik, teyid ve takdir edildiği aktarıldı.

Şimdiye kadar yapılan hizmetleri, bundan sonraki süreçte genç ekiplerin de dinamik ve enerjik katılımıyla yine birlik, beraberlik, ittihad ve tesanüd içinde aynı çizgide devam ettirme irade ve kararlılığı dile getirildi.

Ankara’da düzenlenen diğer program ve buluşmalarda da yine Risale-i Nur ve Yeni Asya eksenli sohbet ve müzakereler yapıldı.

İstanbul’daki online panelde ise Üstad Bediüzzaman’ın cumhuriyet anlayışı değerlendirildi. Tek adam ve istibdat rejiminin olduğu bir yerde cumhuriyetten söz edilemeyeceği; gerçek bir cumhuriyetin ancak adalet, meşveret, kanunda inhisar-ı kuvvet ve hürriyet üzerine inşa edilebileceği; bu değerlerin de Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu fikrî altyapı ile topluma mal edilmesi gerektiği belirtilerek, bu çerçevede yapılmakta olan çalışmaların daha da arttırılarak devam etmesine çok büyük ihtiyaç olduğu ifade edildi.

İstifadeye ve yeni bir şevke medar olan programlara emeği geçen, katkıda bulunan ve katılan herkese teşekkürler ve tebrikler.

