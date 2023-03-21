"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2023 SALI - YIL: 54

Ankara ve İstanbul programları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Mart 2023, Salı
Geçtiğimiz hafta sonunda önce Ankara’da, sonra İstanbul’da düzenlenen iki önemli programa katıldık.

Cumartesi günü Ankara Temsilciliğimizde gerçekleştirilen panel, gazetemizin 54. kuruluş ve Üstad Bediüzzaman’ın 63. vefat yıldönümlerinin buluştuğu bir etkinlik oldu.

Yapılan konuşmalarda Kur’an’ı çağın idrakine sunan en mükemmel tefsir olarak Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın bütün zorluk, baskı ve engellere rağmen asla taviz vermeden takip ettiği çizgi ve ortaya koyduğu sağlam duruş tekrar vurgulandı.

Türkiye’nin, İslam dünyasının ve bütün insanlığın aradığı ve ihtiyaç duyduğu doğru İslam yorumunun Risale-i Nur’da ifadesini bulduğu ve Yeni Asya’nın kuruluşundan bugüne bu yorumu yansıttığı ifade edildi.

Risale-i Nur’a bir bütün olarak bakıldığında, hayatın tüm alanlarını kuşatan Kur’anî ölçü ve prensiplerin Külliyatta mevcut olduğunun görüleceğine ve Yeni Asya’nın bu bütünlüğe sadakatle bağlı kalmayı esas alan bir duruşu liyakatle temsil ettiğine dikkat çekildi.

Her hal ve şartta hak, hukuk, adalet ve demokrasiden yana olan ve zaman zaman çok ağır bedeller ödeme pahasına da olsa bozulmayan bu özgün duruşun farklı kesimlerce de tasdik, teyid ve takdir edildiği aktarıldı.

Şimdiye kadar yapılan hizmetleri, bundan sonraki süreçte genç ekiplerin de dinamik ve enerjik katılımıyla yine birlik, beraberlik, ittihad ve tesanüd içinde aynı çizgide devam ettirme irade ve kararlılığı dile getirildi.

Ankara’da düzenlenen diğer program ve buluşmalarda da yine Risale-i Nur ve Yeni Asya eksenli sohbet ve müzakereler yapıldı.

İstanbul’daki online panelde ise Üstad Bediüzzaman’ın cumhuriyet anlayışı değerlendirildi. Tek adam ve istibdat rejiminin olduğu bir yerde cumhuriyetten söz edilemeyeceği; gerçek bir cumhuriyetin ancak adalet, meşveret, kanunda inhisar-ı kuvvet ve hürriyet üzerine inşa edilebileceği; bu değerlerin de Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu fikrî altyapı ile topluma mal edilmesi gerektiği belirtilerek, bu çerçevede yapılmakta olan çalışmaların daha da arttırılarak devam etmesine çok büyük ihtiyaç olduğu ifade edildi.

İstifadeye ve yeni bir şevke medar olan programlara emeği geçen, katkıda bulunan ve katılan herkese teşekkürler ve tebrikler.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KHK’lıları iade edeceğiz

    Her sandıkta en az iki kişi

    Sahur, vaktinde ve atlanmadan yapılmalı

    Sosyal medya bağımlılığı ruh sağlığını bozuyor

    Sıcaklıklar artacak

    Öyle bir sistem kuralım ki bir daha kriz olmasın

    Çok büyük farkla seçimi alacağız

    Kuzey Kore, nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenledi

    Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücü 6 gündür aranıyor

    Irak işgalinin üzerinden 20 yıl geçti - ABD’de başkana verilen savaş yetkisinin kaldırılması gündemde

    Ramazan pidesi 10 lira olacak - İmamoğlu: Halk Ekmek’te 5 lira olacak

    Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı

    YSK'den 'Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi' genelgesi

    İskenderun'da yükselen deniz suyu normale döndü

    Fransa'da gözaltı sayısı 500'ü geçti

    Şanlıurfa merkezde eğitime 1 gün ara verildi

    Savaş sonrası gibi

    Kaç kişi öldü?

    Ramazan sevincine az kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara ve İstanbul programları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasinin yeniden dirilişi
    Genel

    KHK’lıları iade edeceğiz
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda tesbihat ne zaman başladı?
    Ali FERŞADOĞLU

    İfsat komiteleri “tevbekâr” mı oldu?
    Faruk ÇAKIR

    Ranta ve modaya göre mi?
    📷
    Genel

    10 maddelik beyanname TBMM’de yeniden asılmalı
    Ayşe Küçük

    Mekânın etkisi
    Muhammet ÖRTLEK

    Karadeniz’de İHA krizi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.