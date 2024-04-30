"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Ankara notları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Nisan 2024, Salı
Hafta sonunda, iç içe geçmiş yoğun programlar için yine Ankara’daydık. Hem bu verimli programlara iştirak ettik, hem de okuyucularımızla bir kez daha bir araya geldik.

Katıldığımız ilk program, DKT’nin açılış merasimiydi. Tercübeli yapımcı ve yönetmen Osman Gökmen’in koordinatörlüğünde kısa süre önce dar bir kadro ve sınırlı imkanlarla hazırladığı videolar yoğun ilgi gören ve istifadeye vesile olan DKT’nin Fidan Kültür Merkezindeki mekanı bu açılışla hizmete girdi.

Dini yeni çağın şartlarına göre ruh-u aslîyi muhafaza ederek yeniden yorumlayan “son müceddid” olarak, çağın dünyamıza taşıdığı yenilikleri de yakından takip eden ve bunların getirdiği imkanları iman hizmeti için değerlendirmenin ölçülerini veren Üstadın ortaya koyduğu perspektifle, Kur’an hakikatlerini “görsel yayın” formatında insanlığa ulaştıracak kaliteli ve nitelikli eserler üretmek DKT’nin çıkış noktası ve ana gayesi.

Orada da ifade ettiğimiz gibi, gerek Risale-i Nur’dan, gerekse Üstadın ve talebelerinin hayatında ve hizmet serencamında yaşananlardan binlerce video üretilebilir ve üretilmeli. 

Bunları etkili bir sinema diliyle gerçekleştirmek için gereken senaryo yazımları, kamera çekimleri, seslendirme, montaj-kurgu ve özgün müzik yapımı gibi aşamaların her biri için ehil ve donanımlı kadrolara ve titiz ve özenli gayretlere ihtiyaç var.

Açılımı “Dost Kardeş Talebe” olan DKT, hem yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor, hem de bunlar için gerekli teknik ekibi ve oyuncu kadrosunu geliştirme gayretlerini sürdürüyor. Stüdyosu, montaj-kurgu odası, teknik donanımı ve diğer üniteleriyle hizmete giren mekanı, DKT’nin bu hedeflere ulaşmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracak inşaallah. Hayırlı olsun. Allah muvaffak eylesin.

DKT açılışının ardından, ATO’nun düzenlediği kitap fuarında, Yeni Asya standındaki imza programına katıldık. Hem kitap imzaladık, hem gelen okur ve ziyaretçilerimizle sohbet ettik ve dertleştik. 

Sincan’da ve Maltepe’deki—yenilenen—hizmet merkezimizde katıldığımız ders ve sohbetlerin de yer aldığı programlarımız, Risale-i Nur Enstitüsünün organize ettiği ve Türkiye’nin birçok yerinden gelen okuyucularımızla da görüşmemize vesile olan aile paneli ile son buldu.

Bütün bu organizasyonlara yaptıkları samimi ve sıcak ev sahipliği için Ankaralı okurlarımıza tebrikler, teşekkürler, selamlar ve muhabbetler.

Okunma Sayısı: 400
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vietnam protestoları gibi

    “Katliama değil, direnişe ortak ol”

    Esir takası olmazsa hükümet düşer

    Gazze’deki durum felaket

    İsrail ordusu Gazze’de 55 bin aracı imha etti

    Columbia mezunlarından Filistin’e destek mektubu

    Mülakatsız atamayla göreve hazırız

    Mülakat doğru bir yöntemmiş

    Enflasyonda yeni zirve bekleniyor

    KDV zammına tepki

    ABD halkının çoğu İsrail’e desteğe karşı

    Uçak biletlerinde tavan fiyata % 30 zam

    ABD’de İsrail’e karşı gösterilere sert müdahale

    İsrail'e etkin yaptırım çağrısı

    Biden'dan Netanyahu'ya Refah'a saldırı uyarısı

    Gazze'de 205 günde 34 bin 454 Filistinli katledildi, 77 bin 575 yaralı var!
    📷

    'Aileyi koruyalım' çağrısı - Aile; adalet, demokrasi, şefkat ve merhametle korunur

    Bu çocukların suçu ne?

    Emekli ve asgari ücretli enflasyona yenildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara notları
    Ahmet BATTAL

    Vız vız jive anayasa jimin
    Genel

    Mülakat doğru bir yöntemmiş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    KDV zammına tepki
    Cevher İLHAN

    Oyalama ve saptırmaya devam
    Genel

    Mülakatsız atamayla göreve hazırız
    Genel

    Enflasyonda yeni zirve bekleniyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    En kanlı mıntıka: Gelibolu
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuk yaşta evlilik mi dediniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.