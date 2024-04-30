Ankara notları

Hafta sonunda, iç içe geçmiş yoğun programlar için yine Ankara’daydık. Hem bu verimli programlara iştirak ettik, hem de okuyucularımızla bir kez daha bir araya geldik.

Katıldığımız ilk program, DKT’nin açılış merasimiydi. Tercübeli yapımcı ve yönetmen Osman Gökmen’in koordinatörlüğünde kısa süre önce dar bir kadro ve sınırlı imkanlarla hazırladığı videolar yoğun ilgi gören ve istifadeye vesile olan DKT’nin Fidan Kültür Merkezindeki mekanı bu açılışla hizmete girdi.

Dini yeni çağın şartlarına göre ruh-u aslîyi muhafaza ederek yeniden yorumlayan “son müceddid” olarak, çağın dünyamıza taşıdığı yenilikleri de yakından takip eden ve bunların getirdiği imkanları iman hizmeti için değerlendirmenin ölçülerini veren Üstadın ortaya koyduğu perspektifle, Kur’an hakikatlerini “görsel yayın” formatında insanlığa ulaştıracak kaliteli ve nitelikli eserler üretmek DKT’nin çıkış noktası ve ana gayesi.

Orada da ifade ettiğimiz gibi, gerek Risale-i Nur’dan, gerekse Üstadın ve talebelerinin hayatında ve hizmet serencamında yaşananlardan binlerce video üretilebilir ve üretilmeli.

Bunları etkili bir sinema diliyle gerçekleştirmek için gereken senaryo yazımları, kamera çekimleri, seslendirme, montaj-kurgu ve özgün müzik yapımı gibi aşamaların her biri için ehil ve donanımlı kadrolara ve titiz ve özenli gayretlere ihtiyaç var.

Açılımı “Dost Kardeş Talebe” olan DKT, hem yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor, hem de bunlar için gerekli teknik ekibi ve oyuncu kadrosunu geliştirme gayretlerini sürdürüyor. Stüdyosu, montaj-kurgu odası, teknik donanımı ve diğer üniteleriyle hizmete giren mekanı, DKT’nin bu hedeflere ulaşmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracak inşaallah. Hayırlı olsun. Allah muvaffak eylesin.

DKT açılışının ardından, ATO’nun düzenlediği kitap fuarında, Yeni Asya standındaki imza programına katıldık. Hem kitap imzaladık, hem gelen okur ve ziyaretçilerimizle sohbet ettik ve dertleştik.

Sincan’da ve Maltepe’deki—yenilenen—hizmet merkezimizde katıldığımız ders ve sohbetlerin de yer aldığı programlarımız, Risale-i Nur Enstitüsünün organize ettiği ve Türkiye’nin birçok yerinden gelen okuyucularımızla da görüşmemize vesile olan aile paneli ile son buldu.

Bütün bu organizasyonlara yaptıkları samimi ve sıcak ev sahipliği için Ankaralı okurlarımıza tebrikler, teşekkürler, selamlar ve muhabbetler.

