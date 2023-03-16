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16 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Başörtüsü, Ayasofya, aşir...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
16 Mart 2023, Perşembe
Türkiye’nin yeni bir seçime gittiği süreçte bunca olup bitenlere rağmen hâlâ iktidar partisine destek vermeyi düşünen bazı dindarların başlıca gerekçeleri başörtüsü yasağının kalkması ve Ayasofya’nın ibadete açılması. Bunların yanına Cumhurbaşkanının Kur’an okumasını ilave edenler de var.

Sondan başlayacak olursak:

Arada bir cemaat içinde Kur’an’dan bir aşir tilavet etmek, Kur’an’ın dört temel esasından biri olan adalet başta olmak üzere, mukaddes kitabımızdaki birçok İlahî emrin göz göre göre çiğnendiği uygulamaları görmezden gelme ve geçiştirme gerekçesi olur mu?

“Adaletle hükmedin ve emanetleri ehline verin, bir topluluğa olan düşmanlık ve kininiz size adaletsizliğe sevk etmesin” diyen Kur’an’ın “Yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz?” ikazına denk düşen hallerden, yalnızca aşir okumakla çıkmak mümkün mü?!!

Ayasofya’ya gelelim. Bu fetih sembolünün asırlarca devam eden aslî misyonuna tekrar kavuşturulması bizim bidayetten beri mücadelesini verdiğimiz bir hedefti. Tahakkukuna vesile olanlara teşekkür ettik ve ediyoruz.

Ama bu takdire şayan hamlenin, ülkedeki hukuk dışı ve antidemokratik uygulamaların üstünü örtmek için kullanılmasına karşı olduğumuz gibi, bu dönemde zaman zaman çok siyasîleştirilen hutbelerin Ayasofya minberinde okutulmasına da itiraz ediyoruz.

Ve başörtüsü... Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasında olduğu gibi, bu yasağın kalkması için de, ağır bedelini ödeyerek en çok mücadele eden gazete olarak diyoruz ki:

Çok şükür, bu anlamsız ve hukuksuz yasak kalktı; ama 15-20 Temmuz OHAL sürecinde on binlerce başörtülü hanım zindanlara tıkıldı. Üstelik bazıları başörtülü polislerce evleri basılıp gözaltına alınarak ve başörtülü hâkimlerce tutuklanıp mahkûm edilerek...

Böyle mi olmalıydı?!!

Yine AKP dönemindeki kimi rant ve çıkar ilişkilerinde bazı başörtülü siyasetçiler de arz-ı endam ediyor ve iyice kirlenen siyaset dili kimi başörtülülerden de sâdır oluyor...

Yakışıyor mu?!!

Başörtüsü ile tesettür arasındaki bağın giderek zayıfladığını, hatta yer yer koptuğunu gösteren acı tablolar da işin ayrı bir ciheti...

Şimdilik bu kadar...

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