Kavala davası ve Ahmet’in annesi

Gezi ve Kavala davasındaki kararla sonrasındaki gelişmeleri ve 8 yaşındaki Ahmet’in annesi hakkındaki çelişkili kararları yorumladığımız scope yayınımızdan bir özet:

Dünyadan Gezi davasıyla ilgili beraat ve tahliye kararından memnuniyet açıklamalarının geldiği bir ortamda Kavala’ya tekrar gözaltı kararı şaşırttı. Bunun çok iyi sorgulanması lâzım.

Kavala hakkındaki 15 Temmuz soruşturması varsa savcıların şimdi mi akıllarına geldi? Bu bir direniş ise bunun hukuken izahı nedir? Yargı bilek güreşi yapılacak bir yer değildir. Ama maalesef son süreçte, bilhassa OHAL sürecinde güç çekişmesinin yapıldığı bir yer haline geldi.

Hem “Hukukun kararlarına saygılıyız” diyeceksiniz; hem de hukukun AİHM sonrası verdiği karara ateş püskürüp derhal tam tersi yeni bir karar çıkarttıracak ve HSK’yı bir defa daha, beğenmediğiniz ilk kararı veren hâkimlerin üzerine salacaksınız. Hukuka saygı bu mu?

Bir başka örnek: 8 yaşında kemik kanseri hastası Ahmet diye bir çocuğumuz var. Ağır hasta, yurtdışında tedaviye gitti. 15 gün tedavi gördü, ama yanında annesi yoktu. Çünkü hakkında alınmış yurtdışı yasağı var. Bütün insanî ve vicdanî çağrılara rağmen hayat memat meselesi olan bir tedavi için annesinin Ahmet’e refakatine izin verilmedi. 70 yaşındaki ninesiyle gitmek durumunda kaldı. Ahmet sürekli annesini soruyor ve annesinin yanında olmamasından dolayı morali çökmüş durumda.

Neyse ki Ahmet’in annesi hakkında yurtdışı yasağının kaldırıldığına dair haber geldi. Buna herkes sevindi, rahat bir nefes aldı. İkinci tedavi seansına annesiyle gidecek derken, aynen Kavala olayında olduğu gibi bir başka mahkeme kararı geldi: Yurtdışı yasağını kaldırma kararı iptal edilmiş.

Bu nasıl bir vicdandır? Nasıl bir hukuk anlayışıdır? Ufacık bir çocuktan ve çocuğunun yanında olması gereken anneden esirgediğiniz bir adaletle siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz?

Herşeye rağmen gerek Gezi davasındaki beraat ve tahliye kararları, gerekse Ahmet’in annesi için verilen yurtdışı yasağını kaldırma kararı, hukuku işletme iradesinin yeni örnekleri. O istikamette hem kamuoyu baskısıyla, hem de vicdanların harekete geçmesiyle böyle kararlar verilebilir hale gelindi.

Öbür tarafta bunları engelleme iradesi de var. Bu çekişme ve mücadele iyice kızıştı. Vicdan ve hukuk ekseninde yaşanan bir mücadeledir bu. Dileğimiz, temennimiz, duamız hukukun ve vicdanın kazanmasıdır. Bunun için kamuoyu duyarlılığının çok daha yüksek düzeyde devam ettirilmesine ihtiyaç var.

İnancımız: İnşaallah hukuk tecellî edecek.