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9 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Bütün kitaplar Allah’ın Kitabını, Kâinat Kitabını okumak için

09 Mart 2025, Pazar
42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı”nın bu yılki şeref misafiri olan İskender Pala, “Dünyanın bütün kitapları, Allah’ın kitabını, kainat kitabını okumak için yazılır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve iştiraki olan Vakıf Fuarcılık tarafından düzenlenen “42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı”, 23 Mart’a kadar okurları ağırlayacak. Bu yıl fuarın onur konuğu ise yazar Prof. Dr. İskender Pala oldu. Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Pala, kitabın kutsal bir nesne olduğunu söyledi.

Kitabı öksüz bıraktık

Pala, kitapla ilgili gelişen sanatların “Rahmanî” bir değer taşıdığına dikkati çekerek, “Dünyanın bütün kitapları, Allah’ın kitabını, kâinat kitabını okumak için yazılır. Bu kulluğumuzu ve kendimizi idrak etmek anlamına gelir. Bizim kültürümüz de taşıdığı bu değerden dolayı kitaba büyük bir hürmet göstermiştir. Kitap ve ekmeğin yerde olmaması gereken nesneler olarak idrak edilmesi de bunun bir ifadesidir.” dedi. Toplumsal olarak ortaya çıkan sorunların temel sebeplerinden birisinin kitaba verilen önemin azalması olduğunu ifade eden İskender Pala, şunları kaydetti: “Toplumumuz, yazı toplumu olmaktan çıktığı zaman kaybetmeye ve gerilemeye başlamıştır. Ne yazık ki kitabın Rahmanîliğini göz ardı edecek kadar sekülerleştik. Oysa medeniyeti kuranlar, kitaba sahip olanlardır. Biz ne yazık ki kitabı öksüz bıraktık. Kitabın, bizdeki ağırlığını yeniden kazanması gerekiyor. Açılışı yapılan bu fuar, kitaba verilen değeri arttırmanın, onu yeniden ayağa kaldırmaya çalışmanın bir adımıdır.”

AA

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