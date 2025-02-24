Camiler Ramazan'da gül kokacak

Ramazana sayılı günler kaldı. Gül suyu ile yıkanan camilerin bakım ve onarımları yapıldı.

Edirne’de tarihî camilerde mübarek Ramazan-ı Şerif öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Selimiye Camii ile Eski Cami başta olmak üzere, tüm camilerde temizlik çalışması yapıldı.

Cami görevlileri tarafından köşe bucak temizlenen, ses ve ışık sistemleri bakımdan geçirilen camilerde, yıkanan halılara gül suyu sıkıldı. Edirne Müftüsü Ercan Aksu, camilerin Ramazana hazır olduğunu söyledi. Aksu, “Camilerimizi özellikle gül suyuyla yıkayıp temizliyoruz ki, camilerimiz mis gibi gül koksun.” ifadesini kullandı.

Ramazan boyunca temizlenecek

Öte yandan Van’da da Ramazan öncesi camiler temizlendi. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla ildeki camilerde temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmalarının Ramazan boyunca devam edeceği bildirildi. Edirne/Van - aa

***

Mi’raciye geleneği Hırka-i Şerif Camii’nde yaşatıldı

Vakıf kültürü geleneği olan Mi’raciye geleneği, İstanbul’daki Hırka-i Şerif Camii’nde yaşatıldı. Bursa’da bulunan Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii’nde 137 yıldır okunan Nayi Osman Dede’nin Mi’raciyesi, bu kez Hırka-i Şerif Camii’nde okundu. Hz. Muhammed’in Mi’rac mu’cizesini anlatan şiirlerden oluşan ve Türk musiki sanatının önemli eserlerinden olan Mi’raciye, İstanbul Mi’raciye Meşk Topluluğu tarafından icra edildi. İstanbul - aa