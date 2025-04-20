Ekonomik kriz yayıncılığı da vurdu

Yayıncılar Birliği’nin raporuna göre enflasyon, pahalılık ve düşen alım gücü yayıncılığı sarstı. Üniversitelerde akademisyenlerin tavsiye ettiği kitapların CİMER’e şikâyet edilmesinin de yayıncılığı olumsuz etkilediği kaydedildi.

Raporda, MEB tarafından 2003-2004 döneminden beri yürütülen ücretsiz ders kitapları dağıtımı uygulamasının bir kesimi kolladığı bu durumun da yayıncılık sektörünü olumsuz etkilediği kaydedildi. CİMER ŞİKAYETLERİ SATIŞI ETKİLİYOR Birgün’ün haberine göre rapordaki bir diğer çarpıcı tespit ise ihbarcılığın yayın sektörünü olumsuz şekilde etkilediğine ilişkin. Şu ifadeler kullanıldı: “CİMER’e yapılan şikayetler neden gösterilerek üniversitelerde akademisyenlerin kitap tavsiye etmelerinin yasaklanması şeklinde birtakım duyumlar derneğimize ulaşmıştır. Bu da yine, zaten bitmek üzere olan akademik yayıncılığımızın çok zor günler geçirmesine neden olmaktadır.” Haber Merkezi

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