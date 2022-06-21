Giresun fındığına AB tescili

Giresun Tombul Fındığı tescilli coğrafi işaretler arasına girmesiyle birlikte AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oldu.

Avrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı’nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti. AB Komisyonu, Türkiye’den Giresun Tombul Fındığı’nın tescil sürecinin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, AB Komisyonu’nun Giresun Tombul Fındığı’nı menşe korumalı isim siciline eklenmeyi onayladığı bildirildi. Giresun Tombul Fındığı tescilli coğrafi işaretler arasına girmesiyle birlikte AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oldu. AA

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