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İnsanlık, imtihanı Yemen’de kaybetti

07 Eylül 2019, Cumartesi 19:28
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İnsanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen’de kaybetmiştir. İslâm dünyası, akıl, iz’an, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu kez de Yemen’de kaybetmiştir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Dünya Çizerler Birliği işbirliğiyle Büyük Çamlıca Camii’nde açılan “Çizgilerle Yemen” sergisinde konuşan Erbaş, insanlığın zor süreçlerden ve çetin sınavlardan geçtiği bir çağda yaşandığını söyledi.

Dünyanın birçok yerinde, zayıf ve masumların hayatı üzerinde güç gösterisi yapıldığını, taşeron örgütler eliyle ve vekâlet savaşlarıyla insanlığın katledildiğini dile getiren Erbaş, “Ne yazık ki milyonlarca insanın hayatına kasteden, yurtlarını terk etmelerine, açlık, sefalet ve hastalığın pençesine düşmelerine sebep olan bu savaş ve işgallerden en çok zararı çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar ve masum insanlar görmektedir. İslâm coğrafyasının ise neredeyse her yerinde, acı, gözyaşı ve hüzün hayatı esir almış, asırlarca yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı, mazlûm ve mağdurların hamisi olmuş bir medeniyetin coğrafyası, fitne, şiddet ve çatışma diyarı haline gelmiştir.” diye konuştu.

Bu durumun en somut örneklerinden birisinin Yemen’de süren savaşta yaşandığına dikkati çeken Erbaş, “İnsanlık, vicdan sınavını bu kez de Yemen’de kaybetmiştir. İslâm dünyası, akıl, iz’an, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu kez de Yemen’de kaybetmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Sergi bir ay boyunca açık kalacak        

40 ülkeden 62 sanatçının karikatürlerin yer aldığı sergi, bir ay boyunca Büyük Çamlıca Camii Sanat Galerisinde gezilebilecek.    

AA

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