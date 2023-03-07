"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2023 SALI - YIL: 54

Osmanlı’da basılan ilk kitap sergileniyor

07 Mart 2023, Salı
1729’da İbrahim Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk kitap olarak kayıtlara geçen “Vankulu Lügatı “ İSİMLİ kitabı küçükçemece belediye müzesi’nde sergileniyor,

Küçükçekmece Belediyesi İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi’nde, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım eserleri kitapseverlerle buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1729’da İbrahim Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk kitap olarak kayıtlara geçen “Vankulu Lügatı” ile 2020 Nobel Edebiyat Ödüllü Amerikalı şair Louise Glück’ün “Vita Nova” isimli imzalı kitabı müzede sergileniyor.Yazar ve kitap koleksiyoneri Selçuk Altun’un kütüphanesinden 11 nadide ve imzalı eser bir ay boyunca kitap tutkunları tarafından ziyaret edilebilecek.

386 KİTABI SERGİLENİYOR

Türkiye’nin görsel sanat tarihinin temel kaynaklarının birinci elden oluşturulması hedeflenen müzenin kalıcı sergileme alanında, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım 386 kitap yer alıyor. Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki müze, pazartesi hariç her gün 10.00-20.00’de ziyaretçilerini ağırlıyor.

AA

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hatay - Defne'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Hayırlı Olsun

    Deprem sonrasında telefonlar neden çekmedi?

    Osmanlı’da basılan ilk kitap sergileniyor

    Deprem sonrası da ihlaller devam etti

    Bir aydır nakit yardımı alamadılar - Depremzede parasız ve açıkta

    Suudi Arabistan'daki kampanyada toplanan bağış miktarı 126 milyon doları aştı

    Millet İttifakı'nın Genel Başkanları ile Yavaş ve İmamoğlu hangi açıklamalarda bulundu?

    İran'da gündem toplu zehirlenme: 30 Kasım'dan beri 5 bin öğrenci zehirlendi - ''Failler en şiddetli cezayla yargılanacak''

    ''Rusya çoktan kaybetti''

    Pakistan'da intihar saldırısı: 9 polis öldü, 11 polis yaralandı

    Pakistan'daki üniversiteler de depremzedeler için seferber oldu

    Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları oynanacak

    Kazakistan’da kamuya açık alanlarda küfredenlere ağır ceza kararı

    Belçika radyoları depremzedeler için yayın yaptı

    '10 Mart'ta alacağımız seçim kararıyla süreci başlatıyoruz'

    ABD’nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı

    AB' den Yunanistan'a yardım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hayırlı Olsun
    Risale-i Nur'dan

    “Vefat edenlerle yine görüşülecek”
    Süleyman KÖSMENE

    Yusuf Aleyhisselam’ın vefa imtihanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Aleyhinde karar veren kadıyı sürgüne mi gönderdi?
    Ahmet BATTAL

    Dizi dizi fidanlıklar, diz dize fidanlar…
    M. Latif SALİHOĞLU

    73 yıl önceki (1950) seçim süreci
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Kaş çatmak, tebessüm ve adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.