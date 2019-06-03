Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Orada neşe ile birbirlerinden kadeh alıp verirler ki, onu içenler ne boş bir söz söyler, ne de günaha girer. Tûr Sûresi: 23 HADİS: Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini ibadetle geçiren kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü günde ölmez. Camiü’s-Sağir, No: 8343

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