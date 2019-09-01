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1 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

01 Eylül 2019, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki, Firavunun kavmine de onları Allah’ın azâbından sakındıran ikazlar gelmişti.

Kamer Sûresi: 41

HADİS:

Beni rüyâda gören gerçekte görmüştür. Çünkü şeytan benim sûretime giremez.

Camiü’s-Sağir, No: 8688

Etiketler: ayet, hadis
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