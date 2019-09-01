01 Eylül 2019, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
And olsun ki, Firavunun kavmine de onları Allah’ın azâbından sakındıran ikazlar gelmişti.
Kamer Sûresi: 41
HADİS:
Beni rüyâda gören gerçekte görmüştür. Çünkü şeytan benim sûretime giremez.
Camiü’s-Sağir, No: 8688
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