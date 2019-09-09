"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

09 Eylül 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bizim birşeyi yapmamız, gözün bir bakışı gibi kolay ve sür’atli tek bir emirledir.

Kamer Sûresi: 50

HADİS:

Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, Ashabıma dil uzatanların üzerine olsun.

Camiü’s-Sağir, No: 8734

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimde dertler çözüm bekliyor

    Türkiye için çok büyük bir risk

    Türkiye’ye mayın uyarısı

    Çorlu dâvâsı 10 Eylül’de

    AKP, damat eliyle yok edilecek

    EYT‘liler eylem yaptı: Mezarda emeklilik istemiyoruz

    Çözüm adresi devletin kapısıdır

    Yunanistan’a sığınmacı akını

    Trafik kazalarında sürücüler kusurlu

    Hong Kong'da tansiyon düşmüyor, protestolar şiddetleniyor

    Rejim yine İdlib'i vurdu yine siviller öldü

    ''Türkiye ile konuşmak her zaman daha iyidir"

    Tunus seçim tarihinde bir ilk

    Yaralı korucudan acı haber geldi

    'Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa...'

    Ali Gürbüz, Elmalı'da da başpehlivan oldu

    Bangladeş'te yıldırımlar 246 kişinin ölümüne sebep oldu

    Şehit Kansuva dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Van kahvaltısı için yeni hedef UNESCO

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aşure Günü’nde neler yaşanmıştır? Neler yapılması tavsiye edilir?
    Mehmet KARA

    İhraç peşinden neyi getirir?
    Süleyman KÖSMENE

    Evlâdın babasına karşı hakkı var mıdır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Tarikatlar, dinî cemaatler ve demokrasi...
    Genel

    Eğitimde dertler çözüm bekliyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bize ne oldu?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Üstad ile Van’da vuslat
    Yeni Asya'dan Size

    Kampanyalarımız
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlığın korunmasında tuzun önemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.