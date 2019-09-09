Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bizim birşeyi yapmamız, gözün bir bakışı gibi kolay ve sür’atli tek bir emirledir. Kamer Sûresi: 50 HADİS: Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, Ashabıma dil uzatanların üzerine olsun. Camiü’s-Sağir, No: 8734

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