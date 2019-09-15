Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Güneş ve ay şaşmaz bir hesap üzerine hareket eder. Bitkiler ve ağaçlar O’na secde eder, O’nun emrini dinler. Rahman Sûresi: 5-6 HADİS: İyilikleri kendisini sevindiren, kötülükleri ise kendisini üzen kimse mü’mindir. Camiü’s-Sağir, No: 8751

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