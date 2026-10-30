30 Ekim 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şeytan için yazılan hüküm odur ki, kim onu dost edinirse, muhakkak şeytan onu saptırır ve alevli ateşin azâbına sürükler.
Hac Sûresi: 4
HADİS:
Hz. Peygamber hilâli (yeni ayı) gördüğünde şöyle dua ederdi: “Bu hilâl, hayır ve yol gösterici olsun. Seni yaratana iman ettim (Bunu üç defa tekrarlardı).” Sonra şöyle derdi: “Falan ayı götürüp filan ayı getiren Allah’a hamd olsun.”
Camiü’s-Sağir, No: 3136
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