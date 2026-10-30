Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şeytan için yazılan hüküm odur ki, kim onu dost edinirse, muhakkak şeytan onu saptırır ve alevli ateşin azâbına sürükler.

Hac Sûresi: 4

HADİS:

Hz. Peygamber hilâli (yeni ayı) gördüğünde şöyle dua ederdi: “Bu hilâl, hayır ve yol gösterici olsun. Seni yaratana iman ettim (Bunu üç defa tekrarlardı).” Sonra şöyle derdi: “Falan ayı götürüp filan ayı getiren Allah’a hamd olsun.”

Camiü’s-Sağir, No: 3136