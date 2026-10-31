Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey insanlar! Eğer öldükten sonra diriltilmeniz hakkında şüpheniz varsa, şurası muhakkak ki, Biz sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra pıhtılaşmış bir kandan, sonra da belli belirsiz bir parça etten yarattık...

Hac Sûresi: 5

HADİS:

Hz. Peygamber hilâli (yeni ayı) gördüğünde şöyle dua ederdi: “Bu, hayır ve yol gösterici bir hilâl olsun. Allah’ım, Senden bu ayın hayrını diliyorum (bunu üç defa tekrarlardı).”

Camiü’s-Sağir, No: 3137