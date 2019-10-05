Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte mücrimlerin yalan saydıkları Cehennem! Rahman Sûresi: 43 HADİS: Kim ki kendisine veya başkasına ait bir yetimi, başının çaresine bakacak yaşa gelinceye kadar bağrına basar, büyütürse kendisine Cennet vacip olur. Camiü’s-Sağir, No: 8831

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