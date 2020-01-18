Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey îmân eden kitap ehli! Allah’tan korkun ve O’nun son peygamberine de îmân edin ki, Allah size rahmetinden iki kat mükâfat versin, yolunuzu aydınlatacak bir nur nasip etsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Hadîd Sûresi: 28 HADİS: Müslümanlar sözleşme şartlarına bağlıdırlar. Camiü’s-Sağir, No: 9213

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