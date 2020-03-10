Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hurma ağaçlarını kesmeniz de, kesmeyip dikili bırakmanız da Allah’ın izniyledir ve o fâsıkları perişan etmek içindir. Haşir Sûresi: 5 HADİS: Din kardeşine üstün gelme yarışına girme, ona kötülük yapma ve muhalefet olsun diye fikrine karşı çıkma. Camiü’s-Sağir, No: 9740

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