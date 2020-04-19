Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Âyeti kerimede, düşmanlıkta aşırı gidilmemesi hususunda bir ikaz vardır. Mümtehine Sûresi: 7-2 HADİS: Geçmiş peygamberlerin sözlerinden insanların en son kavradığı söz şudur: “Utanmadıktan sonra istediğini yap.” Camiü’s-Sağir Hadis No: 6

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