Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer sizin hanımlarınızdan biri kâfirlere katılır ve onlar da mehrinizi geri vermezlerse, siz onlardan bir ganimet elde ettiğinizde, hanımları gitmiş olanlara mehirlerinin karşılığını verin. Kendisine îmân ettiğiniz Allah’tan da korkun. Mümtehine Sûresi: 11 HADİS: Kur’ân ehli, ehlullahtır. Camiü’s-Sağir, No: 16

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