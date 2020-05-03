Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İslâma dâvet olunduğu halde Allah adına yalan uyduran kimseden daha zâlim kim vardır? Zâlimler gürûhuna Allah yol göstermez. Saf Sûresi: 7 HADİS: Allah belâ ve musîbetlerin mü’min kulunun bedeni üzerinde hâkimiyet kurmasına izin vermez.

Camiü’s-Sağir, No: 41

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