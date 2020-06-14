Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim Allah’a iman etmiş ve salih amel işlemişse biz onun günahlarını örteriz ve altlarından ırmaklar akan Cennetlere ebediyen kalmak üzere yerleştiririz. Tegabün Sûresi: 8 HADİS: Allah’tan korkun ve birbirinizin arasını düzeltin. Çünkü Allah Kıyamet günü mü’minlerin arasını adaletiyle düzeltecektir. Camiü’s-Sağir, No: 70

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