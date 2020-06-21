Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten elinizden geldiği ve gücünüzün yettiği kadar sakının. O’nun emirlerine kulak verin ve itaat edin. Tegabün Sûresi: 16 HADİS: İyice bildiklerinizin dışında benden söz nakletme konusunda Allah’tan korkun. Kim ki, bile bile benim söylemediğim bir sözü söyledi diye benim adıma yalan konuşursa Cehennemdeki yerine hazırlansın. Camiü’s-Sağir, No: 76

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