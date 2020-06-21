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21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

21 Haziran 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten elinizden geldiği ve gücünüzün yettiği kadar sakının. O’nun emirlerine kulak verin ve itaat edin.

Tegabün Sûresi: 16

HADİS:

İyice bildiklerinizin dışında benden söz nakletme konusunda Allah’tan korkun. Kim ki, bile bile benim söylemediğim bir sözü söyledi diye benim adıma yalan konuşursa Cehennemdeki yerine hazırlansın.

Camiü’s-Sağir, No: 76

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