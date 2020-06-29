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29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

29 Haziran 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim Allah’tan korkar, emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınırsa Allah onun işine bir kolaylık verir.

Talâk Sûresi: 4

HADİS:

Cehennem ateşinden yarım hurmayla da olsa korununuz. Eğer onu bulamazsanız hoş bir sözle bunu yapınız.

Camiü’s-Sağir, No: 84

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