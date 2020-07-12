Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün onlar nurları önlerinde ve sağlarında olduğu halde koşarak Cennete girerken “Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizleri affet. Senin her şeye gücün yeter!” diye duâ ederler. Tahrim Sûresi: 8 HADİS: Yüzlerden sakının. Oralara vurmayın. Camiü’s-Sağir, No: 103

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