Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yeryüzü sular altında kaldığı zaman sizi gemi üzerinde taşıyan Bizdik. Tâ ki size bir ibret olsun ve işiten kulaklarda yer etsin. Hakka Sûresi: 11-12 HADİS: Güzelce giyinip kuşanınız; kılık kıyâfetinizi düzeltiniz. Tâ ki insanlar arasında bir benek gibi olunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 153

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