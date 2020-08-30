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30 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

30 Ağustos 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yeryüzü sular altında kaldığı zaman sizi gemi üzerinde taşıyan Bizdik. Tâ ki size bir ibret olsun ve işiten kulaklarda yer etsin.

Hakka Sûresi: 11-12

HADİS:

Güzelce giyinip kuşanınız; kılık kıyâfetinizi düzeltiniz. Tâ ki insanlar arasında bir benek gibi olunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 153

Etiketler: ayet, hadis
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