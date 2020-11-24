Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, dünyadaki sıkıntılara sabretmelerine karşılık onları (ebrârı, iyileri), Cennetle ve ipekten elbiselerle mükâfatlandırır. İnsan Sûresi: 12 HADİS: Biriniz zekât verdiğinde şöyle demekteki sevabı unutmasın: “Allah'ım, onu benim için bir ganimet kıl, istemeyerek verilen bir mal kılma.” Camiü’s-Sağir, No: 271

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