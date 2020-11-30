Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte bu âyetler insanlar için birer öğüt ve hatırlatmadır. Dileyen Rabbinin rızâsına ulaştıran bir yol tutar. İnsan Sûresi: 29 HADİS: Biriniz bir şey yediğinde, “Allah’ım, bunu bize bereketli kıl ve onun yerine daha hayırlısını ihsan eyle” desin. Camiü’s-Sağir, No: 279

Okunma Sayısı: 296

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.