Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah Sûresi: 5-6 HADİS: Bir kimsenin iki hanımı olur da aralarında adaleti gözetmezse, Kıyamet Günü bir tarafı felçli olarak gelir. Camiü’s-Sağir, No: 462

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