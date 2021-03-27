Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Din günü olan hesap gününü kim inkâr edebilir? Allah hâkimlerin hâkimi değil midir? Tîn Sûresi: 7-8 HADİS: Kulun günahı çoğalıp ona keffaret olabilecek kadar salih ameli kalmadığında Allah o kula üzüntü verir ki, günahlarına keffâret olsun. Camiü’s-Sağir, No: 466

Okunma Sayısı: 210

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.