08 Temmuz 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O inatçı Yahudîler “Senin dâvetine kalplerimiz perdelidir” dediler. Bilâkis onlar inat ve inkârları yüzünden Allah’ın lânetine uğramışlardır. Bu sebeple onların pek azı iman ederler.
Bakara Sûresi: 88
HADİS:
Size idareci kılınan kişi isterse başı siyah bir üzüm tanesine benzeyen Habeşli bir köle olsun, emirlerine kulak veriniz, onlara itaat ediniz.
Camiü’s-Sağir, No: 598
Okunma Sayısı: 389
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.