Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O inatçı Yahudîler “Senin dâvetine kalplerimiz perdelidir” dediler. Bilâkis onlar inat ve inkârları yüzünden Allah’ın lânetine uğramışlardır. Bu sebeple onların pek azı iman ederler.

Bakara Sûresi: 88

HADİS:

Size idareci kılınan kişi isterse başı siyah bir üzüm tanesine benzeyen Habeşli bir köle olsun, emirlerine kulak veriniz, onlara itaat ediniz.

Camiü’s-Sağir, No: 598