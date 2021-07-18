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18 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

18 Temmuz 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey Resulüm! Biz sana apaçık âyetlerimizi inzal ettik, yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkâr etmez.

Bakara Sûresi: 99

HADİS:

Şüphesiz ben, peygamber ve salih kimselerin, sizlerin Allah’ın ihsanına sevindiğinizden daha çok belâ ve musîbete sevindiklerini görüyorum.

Camiü’s-Sağir, No: 608

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