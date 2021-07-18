Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Resulüm! Biz sana apaçık âyetlerimizi inzal ettik, yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkâr etmez. Bakara Sûresi: 99 HADİS: Şüphesiz ben, peygamber ve salih kimselerin, sizlerin Allah’ın ihsanına sevindiğinizden daha çok belâ ve musîbete sevindiklerini görüyorum. Camiü’s-Sağir, No: 608

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