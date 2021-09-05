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5 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

05 Eylül 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey Resulüm! Siz onlara “Biz Allah’a iman boyası ile boyandık. Allah’ın boyasından daha güzel boya (O’nun dininden ve terbiyesinden daha güzeli) var mıdır? Biz ancak O’na ibadet ederiz” deyiniz.

Bakara Sûresi: 138

HADİS:

Allah’a ibadet et. O’na hiçbir şeyi ortak koşma.Farz namazları kıl. Farz zekâtı ver. Hacca git. Umre yap. Ramazan orucunu tut.

Camiü’s-Sağir, No: 651

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