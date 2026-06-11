Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هيچ بر شيئه آلَت اولميان بر درسِ قرآنى لازمدر كه، كفرِ مطلقى و متمرّد و عنادجى ضلالتى قيرسين و هركسه قناعتِ قطعيه ويره‌بيلسين. Nurdan Katreler Hiçbir şeye alet olmayan bir ders-i Kur’ânî lâzımdır ki, küfr-ü mutlakı ve mütemerrid ve inatçı dalâleti kırsın ve herkese kanaat-i kat’iye verebilsin. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 438

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