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11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

11 Haziran 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnsan, “Öldükten sonra kabirden diri olarak çıkarılacak mıyım?” der. O insan, daha önce kendisini hiçbir şey değilken yarattığımızı hiç düşünmez mi?

Meryem Sûresi: 66-67

HADİS:

Hoş geldiniz. Küçük cihaddan büyük cihada, nefsin gayr-i meşru arzularıyla mücadele etmeye döndünüz.

Camiü’s-Sağir, No: 2919

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