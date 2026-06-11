Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsan, “Öldükten sonra kabirden diri olarak çıkarılacak mıyım?” der. O insan, daha önce kendisini hiçbir şey değilken yarattığımızı hiç düşünmez mi? Meryem Sûresi: 66-67 HADİS: Hoş geldiniz. Küçük cihaddan büyük cihada, nefsin gayr-i meşru arzularıyla mücadele etmeye döndünüz. Camiü’s-Sağir, No: 2919

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